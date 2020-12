Il bambino italiano positivo al coronavirus già a novembre 2019: 'Fu scambiato per morbillo' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I ricercatori dell'Università Statale di Milano hanno riscontrato la presenza del virus nel tampone orofaringeo eseguito sul piccolo paziente, che già dal 21 novembre accusava sintomi Leggi su today (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I ricercatori dell'Università Statale di Milano hanno riscontrato la presenza del virus nel tampone orofaringeo eseguito sul piccolo paziente, che già dal 21accusava sintomi

bambinogesu : Per la prima volta in Italia, al Bambino Gesù, un paziente con #Talassemia è stato trattato con la tecnica dell’Edi… - romatoday : Il bambino italiano positivo al coronavirus già a novembre 2019: 'Fu scambiato per morbillo'… - marmelyr : RT @angela3nipoti1: @albertopetro2 @BaroneZaza70 @migliaccio31 @Biagio960 @marialves53 @ValerioLivia @neblaruz @BrindusaB1 @claudioborlotto… - k_arme : .. un po' di tempo dopo vado ancora da questo bambino perché aveva bisogno per un'altro compito. Ho in mano il quad… - scastaldi9 : RT @angela3nipoti1: @albertopetro2 @BaroneZaza70 @migliaccio31 @Biagio960 @marialves53 @ValerioLivia @neblaruz @BrindusaB1 @claudioborlotto… -

Ultime Notizie dalla rete : bambino italiano Il bambino italiano positivo al coronavirus già a novembre 2019: "Fu scambiato per morbillo" Today.it Catch the Moon, festival di cinema d'animazione per bambini e ragazzi in streaming

Milano - Da lunedì 14 a domenica 20 dicembre 2020 arriva in streaming gratuito sul sito di Cineteca Milano la prima edizione di Catch the Moon - International Children & Youth Animated Film Festi ...

In piazza Diaz le giostre sono per tutti: installata l'altalena per i bimbi sulla sedia a rotelle

I lavori erano iniziati, nella piazza del quartiere Madonnella di Bari, il 27 novembre scorso, e ora l'intervento è stato ultimato: c'era ...

Milano - Da lunedì 14 a domenica 20 dicembre 2020 arriva in streaming gratuito sul sito di Cineteca Milano la prima edizione di Catch the Moon - International Children & Youth Animated Film Festi ...I lavori erano iniziati, nella piazza del quartiere Madonnella di Bari, il 27 novembre scorso, e ora l'intervento è stato ultimato: c'era ...