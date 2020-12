“Il 29 dicembre l’autorizzazione del vaccino Pfizer nella Ue”. L’annuncio dell’Ema (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Bruxelles, 9 dic – L’Agenzia europea del farmaco (Ema) darà l’autorizzazione del vaccino Pfizer-BioNTech contro il coronavirus probabilmente il 29 dicembre. Mentre il 12 gennaio si esprimerà su quello di Moderna. A dare L’annuncio è Emer Cooke, la 59 enne farmacologa irlandese che dal 16 novembre ha preso il posto di Guido Rasi a capo dell’Ema. L’ente di Amsterdam si riunirà pertanto in via straordinaria per “perfezionare la valutazione” sui due vaccini. E’ quasi scontato che saranno entrambi autorizzati. L’Ema pronta a autorizzare il vaccino Pfizer In video collegamento da Amsterdam con Lena, il network di quotidiani internazionali del quale fa parte Repubblica, la Cooke spiega: “Non voglio pregiudicare il lavoro dei nostri esperti sui vaccini di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Bruxelles, 9 dic – L’Agenzia europea del farmaco (Ema) daràdel-BioNTech contro il coronavirus probabilmente il 29. Mentre il 12 gennaio si esprimerà su quello di Moderna. A dareè Emer Cooke, la 59 enne farmacologa irlandese che dal 16 novembre ha preso il posto di Guido Rasi a capo. L’ente di Amsterdam si riunirà pertanto in via straordinaria per “perfezionare la valutazione” sui due vaccini. E’ quasi scontato che saranno entrambi autorizzati. L’Ema pronta a autorizzare ilIn video collegamento da Amsterdam con Lena, il network di quotidiani internazionali del quale fa parte Repubblica, la Cooke spiega: “Non voglio pregiudicare il lavoro dei nostri esperti sui vaccini di ...

