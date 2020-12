Il 2021 dei mercati | salta l' appuntamento con ' La Casa in Piazza' | il 25 aprile la ' Fiera delle Promozioni'

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non ci sarà più 'Lain', mentre sono confermate, salvo disposizioni anti-covid, la 'di Primavera' del 28 marzo, la '' del 25e ladegli Ambulanti ...

Confindustria : Oggi i Presidenti delle Confindustrie di Italia, Francia, Germania, Spagna e Polonia hanno inviato una lettera cong… - Avvenire_Nei : #PapaFrancesco indice l'Anno di #SanGiuseppe. Nella ricorrenza dei 150 anni della proclamazione a patrono della Chi… - vaticannews_it : #7dicembre Il Patriarca di Babilonia dei Caldei commenta l'annuncio della visita di @Pontifex_it in #Iraq dal 5 all… - MaggioreSimona : questi hanno fatto i conti senza l'oste... non hanno capito che SE arriva la 1a trance, l'odore dei soldi l'annusan… - GvVisca : RT @Confindustria: Oggi i Presidenti delle Confindustrie di Italia, Francia, Germania, Spagna e Polonia hanno inviato una lettera congiunta… -

Ultime Notizie dalla rete : 2021 dei

ForlìToday

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Dalle politiche per favorire l'acquisto di veicoli elettrici alle proposte per agevolare la ricarica fino a quelle ...Roma, 9 dic. - (Adnkronos) - Arriva la nuova etichetta energetica: nata dal Regolamento quadro europeo 2017/1369, prevede una scala comune per tutti ...