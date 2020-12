Idrogeno verde, Enel Green Power con NextChem per impianto di produzione negli Stati Uniti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – Produrre Idrogeno verde tramite elettrolisi negli Stati Uniti. È l’oggetto del protocollo d’intesa firmato oggi da Enel Green Power America e NextChem, controllata di Maire Technimont. Come si legge in una nota congiunta delle due aziende, Enel “utilizzerà la tecnologia per l’Idrogeno di NextChem e la sua competenza in campo ingegneristico per far crescere il proprio business nell’Idrogeno verde negli Stati Uniti. Il progetto, che dovrebbe essere operativo nel 2023, utilizzerà l’energia rinnovabile generata da uno degli impianti solari di EGPNA negli ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – Produrretramite elettrolisi. È l’oggetto del protocollo d’intesa firmato oggi daAmerica e, controllata di Maire Technimont. Come si legge in una nota congiunta delle due aziende,“utilizzerà la tecnologia per l’die la sua competenza in campo ingegneristico per far crescere il proprio business nell’. Il progetto, che dovrebbe essere operativo nel 2023, utilizzerà l’energia rinnovabile generata da uno degli impianti solari di EGPNA...

zazoomblog : Idrogeno verde Enel Green Power con NextChem per impianto di produzione negli Stati Uniti - #Idrogeno #verde… - SerniaRuggiero : #Idrogeno verde, #Enel Green Power con NextChem per impianto di produzione negli Stati Uniti - EnergiaOltre : L’obiettivo della coalizione, di cui fa parte anche #Snam, è aumentare di 50 volte lo sviluppo dell’#idrogeno verde… - WEC_Italia : RT @Hydronews2: @EnelGroup insieme a @NextChem_MT (gruppo @MaireTecnimont) per produrre #idrogeno verde negli #USA #hydrogen #renewables h… - effebot : RT @Hydronews2: @EnelGroup insieme a @NextChem_MT (gruppo @MaireTecnimont) per produrre #idrogeno verde negli #USA #hydrogen #renewables h… -