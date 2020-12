I Verdi europei accolgono i quattro ex eurodeputati M5S (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il gruppo dei Verdi al Parlamento europeo ha appena deciso per acclamazione di ufficializzare l’ingresso dei quattro ex eurodeputati del M5S che hanno lasciato la delegazione pentastellata europea. Si tratta di Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao ed Eleonora Evi. Lo si apprende a Bruxelles. Leggi anche... Scissione M5s a Bruxelles: in 4 verso i Verdi Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il gruppo deial Parlamento europeo ha appena deciso per acclamazione di ufficializzare l’ingresso deiexdel M5S che hanno lasciato la delegazione pentastellata europea. Si tratta di Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao ed Eleonora Evi. Lo si apprende a Bruxelles. Leggi anche... Scissione M5s a Bruxelles: in 4 verso i

Bruxelles, 09 dic 10:49 - (Agenzia Nova) - I Verdi hanno allargato il loro gruppo politico al Parlamento europeo accogliendo 4 eurodeputati italiani che, la settimana scorsa, hanno lasciato il ...

