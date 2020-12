I social hanno fatto molto male al Rocci

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Per chi abbia studiato greco al liceo classico (ma anche per chi abbia proseguito negli studi dell’antichità classica successivamente), ilè sempre stato un elemento a metà tra un amuleto, una istituzione, uno strumento didattico e un vero e proprio feticcio. Il più celebre vocabolario Greco-Italiano – realizzato in prima battuta dagli studi di padre Lorenzoche ha dedicato gran parte della sua vita, fino al 1939, alla sua compilazione – si è sempre ritagliato un ruolo a sé nell’immaginario collettivo degli studenti cheavuto modo di utilizzarlo. Per il suo linguaggio aulico, per l’attenzione dei brani di esempio che venivano associati ai lemmi, per la vastità del lessico che ha sempre preso in esame. Chi l’avrebbe detto che, quasi un secolo dopo, quella sua fama integerrima e austera sarebbe stata messa in dubbio ...