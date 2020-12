I figli di Cavani incantati davanti al papà in maglia azzurra | l’immagine fa il giro del web

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ci sono immagini che restano stampate nella memoria, che faranno per sempre parte della storia. Come quella che ha scritto Edisoncon ladel Napoli. Nonostante oggi l’attaccante uruguaiano difenda altri colori, quelli dei Diavoli Rossi di Manchester, il feeling tra il giocatore e Napoli non si è mai spezzato. In molti ne hanno sognato il ritorno, apparso più volte vicino in ogni sessione di calciomercato. Un ritorno destinato a rimanere molto probabilmente un sogno ma sognare, si sa, non costa nulla e devono saperlo anche Bautista e Lucas. Loro di cognome fanno proprioe sono idel “Matador“. I due bambini sono stati immortalati in uno scatto che sta facendo ildel web e che li raffigura intenti ad ammirare il murales dedicato al ...