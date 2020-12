Hyundai Tucson - Presentata la variante ibrida plug-in (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Hyundai presenta la già annunciata variante plug-in hybrid della nuova Tucson. La Suv coreana, che ha fatto subito notizia per il suo design di rottura rispetto al passato, sarà disponibile in versione Phev in Europa a partire dalla primavera 2021, ma il prezzo di listino non è ancora noto. 265 CV e fino a 50 km in elettrico. Il powertrain combina il 1.6 T-GDI a benzina e un motore elettrico da 91 CV, per una potenza combinata di 265 CV e 350 Nm. Il tutto è abbinato a un cambio automatico sei marce e alla trazione integrale Htrac con Terrain Mode, mentre le batterie da 13,8 kWh consentono di percorrere oltre 50 km in modalità elettrica nel ciclo Wltp (dato ancora in fase di omologazione). Tra gli optional figurano le sospensioni attive Ecs, il cui comportamento è influenzato anche dalle modalità di guida Eco e ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lapresenta la già annunciata-in hybrid della nuova. La Suv coreana, che ha fatto subito notizia per il suo design di rottura rispetto al passato, sarà disponibile in versione Phev in Europa a partire dalla primavera 2021, ma il prezzo di listino non è ancora noto. 265 CV e fino a 50 km in elettrico. Il powertrain combina il 1.6 T-GDI a benzina e un motore elettrico da 91 CV, per una potenza combinata di 265 CV e 350 Nm. Il tutto è abbinato a un cambio automatico sei marce e alla trazione integrale Htrac con Terrain Mode, mentre le batterie da 13,8 kWh consentono di percorrere oltre 50 km in modalità elettrica nel ciclo Wltp (dato ancora in fase di omologazione). Tra gli optional figurano le sospensioni attive Ecs, il cui comportamento è influenzato anche dalle modalità di guida Eco e ...

La Suv coreana, il cui arrivo in Europa è previsto nella primavera del 2021, offre una potenza massima di 265 CV e può percorrere oltre 50 km in elettrico ...

