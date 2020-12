“Ho paura”. Covid, il dramma del cantante colpito duramente dal virus: dopo mesi questi sono gli effetti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tra gli eventuali effetti a lungo termine del vaccino contro il coronavirus e quelli del Covid, Roberto Burioni non ha dubbi. “Non essendo a disposizione la macchina del tempo che consente di viaggiare nel futuro, gli effetti a lungo termine del vaccino si sapranno a lungo termine, così come gli effetti a lungo termine del Covid-19. Io scelgo quelli del vaccino”, scrive il virologo, su Twitter, rispondendo alle domande di un utente. “sono vaccini nuovi, ma qualche trial di fase 1 è stato eseguito su vaccini simili sin dal 2017 e non si sono registrati effetti negativi a lungo termine. Ovvio che parliamo di poche centinaia di persone, per cui le osservazioni hanno valore limitato”, aggiunge. Il tema è d’attualità nella giornata in cui ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tra gli eventualia lungo termine del vaccino contro il coronae quelli del, Roberto Burioni non ha dubbi. “Non essendo a disposizione la macchina del tempo che consente di viaggiare nel futuro, glia lungo termine del vaccino si sapranno a lungo termine, così come glia lungo termine del-19. Io scelgo quelli del vaccino”, scrive il virologo, su Twitter, rispondendo alle domande di un utente. “vaccini nuovi, ma qualche trial di fase 1 è stato eseguito su vaccini simili sin dal 2017 e non siregistratinegativi a lungo termine. Ovvio che parliamo di poche centinaia di persone, per cui le osservazioni hanno valore limitato”, aggiunge. Il tema è d’attualità nella giornata in cui ...

