Highlights Venezia-Badalona 75-89 | Eurocup 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Glidi75-89, match valevole per la nona giornata del gruppo A di. Brutta sconfitta per l’Umana Reyer, che dopo un buon inizio si scioglie come neve al sole e cede il passo agli avversari, i quali si portano al primo posto nel girone. In alto le immagini salienti del match. SportFace.