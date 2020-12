Highlights Fortitudo Bologna-Bilbao 64-69 | Champions League 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Glidi64-69, match valevole per la terza giornata del gruppo F di FIBA. Dopo un buon primo tempo chiuso in vantaggio di sei punti, i padroni di casa disputano un terzo quarto da incubo dove segnano appena cinque punti e non riescono a ribaltare la situazione nel finale. In alto le immagini salienti del match. SportFace.