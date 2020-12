Highlights Barcellona-Juventus 0-3 | video e gol Cristiano Ronaldo affonda Messi!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Una vittoria perentoria e indiscutibile (3-0) dellaieri a sera al Camp Nou, contro il, nell’ultima sfida valida per il Gruppo G della Champions League 2020-2021. La Vecchia Signora ha sconfitto infatti il Barça, concludendo la prima fase della massima competizione continentale per club in vetta al proprio raggruppamento. Visto il ko del match di Torino, ai bianconeri serviva una vittoria convincente e così è stato. All’Allianz Stadium la sfida trae Leo Messi non c’era stata, per la positività al Covid-19 dell’asso portoghese. In questa circostanza il lusitano ha potuto calcare il campo catalano trasformando con grande precisione e determinazione due calci di rigore. La sfida contro l’argentino, quindi, è stata vinta dae a completare la festa bianconera ...