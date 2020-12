Harry e Meghan istituiscono i loro premi “Sussex” e a Corte scoppia la polemica: “Fanno concorrenza alla regina Elisabetta” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Incredibile ma vero, Harry e Meghan sono riusciti a far arrabbiare ancora una volta la Famiglia Reale. Anche oltreoceano, i duchi del Sussex (ormai ancora per poco, anzi pochissimo) se ne inventano una al giorno, finendo puntualmente per fare qualche sgarbo alla Corona. L’ultima è l’istituzione da parte della coppia dei premi “Sussex”, che Harry e Meghan assegneranno assieme a una commissione da loro presieduta a individui, charity e aziende che, in base a quanto specificato dai documenti consegnati alcuni giorni fa in tribunale, si sono distinti “in campo benefico, nell’educazione, nella scienza, nella giustizia razziale, nell’egualità di genere, nell’ambiente, nei diritti dei giovani, nella salute fisica e in quella mentale”. Peccato che sia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Incredibile ma vero,sono riusciti a far arrabbiare ancora una volta la Famiglia Reale. Anche oltreoceano, i duchi del Sussex (ormai ancora per poco, anzi pochissimo) se ne inventano una al giorno, finendo puntualmente per fare qualche sgarboCorona. L’ultima è l’istituzione da parte della coppia dei, cheassegneranno assieme a una commissione dapresieduta a individui, charity e aziende che, in base a quanto specificato dai documenti consegnati alcuni giorni fa in tribunale, si sono distinti “in campo benefico, nell’educazione, nella scienza, nella giustizia razziale, nell’egualità di genere, nell’ambiente, nei diritti dei giovani, nella salute fisica e in quella mentale”. Peccato che sia ...

IOdonna : Meghan Markle e il principe Harry istituiscono i premi “Sussex” - zazoomblog : Meghan e Harry firmano un contratto pluriennale con Netflix - VanityFairIt : I duchi di Sussex stanno portando avanti i loro progetti, lontani dalla royal family - hrhmeghandaily : @EmyRose6519 Anche io non vedo loro di vedere qualche nuovo progetto di Meghan e Harry ?? - hrhmeghandaily : @EmyRose6519 I Cambridge come gli altri reali fanno quel minimo sindacale di pubbliche relazioni annuali per non es… -