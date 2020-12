(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il, diretto da David Gordon Green, ha ora unufficiale in attesa della distribuzione nelle sale nell'autunnoverrà distribuito nei cinema americani il 15 ottobree online è stato confermato ilassegnato al sequel diretto da David Gordon Green: R, come accaduto con tutti i lungometraggi della saga horror. I fan dovranno però attendere ancora un anno prima di poter scoprire cosa accadrà nel nuovo capitolo della storia di Laurie Strode e Michael Myers. I responsabili di MPA hanno assegnato ilR aa causa "della forte violenza sanguinosa presente nel corso del, immagini cupe, ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Halloween Kills: svelato il rating del film in arrivo nel 2021 - badtasteit : #HalloweenKills: #JudyGreer su ciò che dobbiamo aspettarci da #KarenStrode -

Ultime Notizie dalla rete : Halloween Kills

Movieplayer.it

Il film Halloween Kills, diretto da David Gordon Green, ha ora un rating ufficiale in attesa della distribuzione nelle sale nell'autunno 2021. Halloween Kills verrà distribuito nei cinema americani il ...Jamie Lee Curtis ha di recente ricevuto il premio "Greatest Scream Queen of All Time" agli MTV TV & Movie Awards del 2020 ...