Ha accoltellato la moglie ma viene assolto per 'delirio di gelosia' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Corte d'Assise di Brescia ha assolto un uomo che ha ucciso sua moglie a coltellate perché preda di un "delirio di gelosia": l'assurda sentenza ha salvato Antonio Gozzini, 70enne che ha ucciso l'... Leggi su globalist (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Corte d'Assise di Brescia haun uomo che ha ucciso suaa coltellate perché preda di un "di": l'assurda sentenza ha salvato Antonio Gozzini, 70enne che ha ucciso l'...

CaressaGiovanni : Ha accoltellato la moglie ma viene assolto per 'delirio di gelosia' - Veritatisvis : @loveshepherds_ No ti giuro mi ricordo la scena in cui Carlos e Gaby trovano il corpo dell'amico accoltellato dalla moglie -