Gwen Stefani pronta a tornare alle radici dello ska-punk dei No Doubt con il nuovo singolo “Let me reintroduce myself” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Milano, 9 dicembre 2020. La Global superstar Gwen Stefani ha pubblicato il suo nuovo singolo “Let ME reintroduce myself”, disponibile in tutti gli store digitali e da venerdì 11 dicembre per la programmazione radiofonica. Del nuovo brano dal sapore reggae è disponibile un lyric video visibile qui https://youtu.be/vbrYmSsgPTw. Gwen Stefani, che ha presentato il brano durante l’ultima puntata di The Voice America dove ricopre per la quinta stagione il ruolo di coach, ha scritto e registrato il brano durante la quarantena insieme all’hitmaker Ross Golan e ad uno degli autori e produttori più apprezzati della nuova generazione Luke Niccoli. Il brano è nato con l’intento di riportare Gwen ... Leggi su domanipress (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Milano, 9 dicembre 2020. La Global superstarha pubblicato il suoME, disponibile in tutti gli store digitali e da venerdì 11 dicembre per la programmazione radiofonica. Delbrano dal sapore reggae è disponibile un lyric video visibile qui https://youtu.be/vbrYmSsgPTw., che ha presentato il brano durante l’ultima puntata di The Voice America dove ricopre per la quinta stagione il ruolo di coach, ha scritto e registrato il brano durante la quarantena insieme all’hitmaker Ross Golan e ad uno degli autori e produttori più apprezzati della nuova generazione Luke Niccoli. Il brano è nato con l’intento di riportare...

iamexemi : I nuovi singoli di Gwen Stefani e J Lo - SMSNEWSOFFICIAL : @gwenstefani : è uscito il nuovo singolo “LET ME REINTRODUCE MYSELF”, da venerdì in radio - dotsanloops : pensando aqui que o lolla desse ano teria a charli xcx e a gwen stefani ?? - effettomusic : GWEN STEFANI: è uscito il nuovo singolo “LET ME REINTRODUCE MYSELF”. - giuliog : RT @SkyTG24: Gwen Stefani pubblica il nuovo singolo Let me reintroduce myself: il video -