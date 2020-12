GTA Online, The Cayo Perico Heist in un nuovo spettacolare trailer (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Rockstar Games ha rilasciato il nuovo trailer di The Cayo Perico Heist, DLC per GTA Online atteso per il 15 dicembre. Preparatevi a infiltrarvi nel complesso di un'isola remota appartenente a uno dei più noti trafficanti di droga del mondo nell'aggiornamento di Grand Theft Auto Online più grande, più audace e più frenetico di sempre: The Cayo Perico Heist. Un'avventura che fa della libertà d'azione il suo punto cardine: sarà il giocatore a scegliere come entrare nella blindatissima isola privata, come evitare o sbarazzarsi delle Pericolosissime guardie e come portare a termine il colpo, da solo o in compagnia di altri tre giocatori. L'importante è riuscire a tornare a Los Santos tutti interi! Leggi ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Rockstar Games ha rilasciato ildi The, DLC per GTAatteso per il 15 dicembre. Preparatevi a infiltrarvi nel complesso di un'isola remota appartenente a uno dei più noti trafficanti di droga del mondo nell'aggiornamento di Grand Theft Autopiù grande, più audace e più frenetico di sempre: The. Un'avventura che fa della libertà d'azione il suo punto cardine: sarà il giocatore a scegliere come entrare nella blindatissima isola privata, come evitare o sbarazzarsi dellelosissime guardie e come portare a termine il colpo, da solo o in compagnia di altri tre giocatori. L'importante è riuscire a tornare a Los Santos tutti interi! Leggi ...

