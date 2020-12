Gruppo FCA - Shop&Charge | in arrivo 250 nuove colonnine

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) IlFCA, in collaborazione con Carrefour Italia e Be Charge, ha presentato il progetto "Shop&Charge", che prevede l'installazione di 250per la ricarica delle auto elettriche nei parcheggi di 135 supermercati della catena francese a partire dal prossimo mese di marzo. Vantaggi per chi guida la Nuova 500. L'iniziativa è indirizzata in particolare ai proprietari della Fiat Nuova 500 e include diversi vantaggi. I clienti della citycar elettrica, oltre a ricaricare la loro auto, potranno anche entrare in un programma fedeltà che permetterà di accedere a sconti esclusivi sui prodotti biologici e sul servizio "Click&Collect" per il ritiro della spesa online, oltre ad accumulare punti Payback. Lesaranno utilizzabili da qualsiasi veicolo a batteria, ma solo i clienti del Cinquino potranno godere di questi ...

Il progetto, che prenderà il via a marzo 2021, prevede l'installazione dei punti di ricarica Be Charge in 135 punti vendita Carrefour e alcuni vantaggi per i proprietari della Nuova 500 elettrica ...