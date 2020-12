Grande Fratello Vip 5, Selvaggia Roma smentita da Francesco Chiofalo: "Il padre non l'ha abbandonata" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Francesco Chiofalo ha smentito le dichiarazioni della sua ex Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip 5, sostenendo che la storia del padre sia in parte una montatura. Selvaggia Roma ha ingannato il Grande Fratello Vip 5 con la storia del padre? Per il suo ex Francesco Chiofalo sì, almeno in parte, ecco perchè ha pensato di smentirla attraverso Instagram**. Nella puntata di venerdì 4 dicembre del Grande Fratello Vip 5 Selvaggia Roma ha emozionato il pubblico con la sua linea della vita. L'ex concorrente di Temptation Island ha ripetuto quello che già in precedenza aveva raccontato a Maria ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 9 dicembre 2020)ha smentito le dichiarazioni della sua exalVip 5, sostenendo che la storia delsia in parte una montatura.ha ingannato ilVip 5 con la storia del? Per il suo exsì, almeno in parte, ecco perchè ha pensato di smentirla attraverso Instagram**. Nella puntata di venerdì 4 dicembre delVip 5ha emozionato il pubblico con la sua linea della vita. L'ex concorrente di Temptation Island ha ripetuto quello che già in precedenza aveva raccontato a Maria ...

