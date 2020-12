‘Grande Fratello Vip 5’, giorno 86: commenti al live (Di mercoledì 9 dicembre 2020) giorno 86 In questo post potrete commentare il live della quinta edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di mercoledì 9 dicembre 2020)86 In questo post potrete commentare ildella quinta edizione del GrandeVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - redazioneiene : Abbiamo fatto piangere Matilde Brandi! Il suo sogno di incontrare Tom Cruise si è trasformato in un incubo con tant… - redazioneiene : Abbiamo fatto piangere la “vippona” del Grande Fratello Matilde Brandi! Scoprite come, con lo zampino di… - DarcyloveLizzy : RT @24McCartney: Francesco va via? La casa continua a parlare di lui per giorni. La diretta è una noia assurda con qualche picco di euforia… - eliepiergfvip : E io continuo a sostenere -