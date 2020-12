Grande Fratello Vip 5: Ginevra Lamborghini aveva tenuto nascosto il suo ingresso alla famiglia? (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Arrivano le prime indiscrezioni su una delle prossime concorrenti del Grande Fratello Vip 5, Ginevra Lamborghini. Una delle ereditiere di casa Lamborghini, infatti, farà il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia durante una delle prossime puntate. Un ingresso chiacchieratissimo e inaspettato, soprattutto da parte della famiglia. Stando, infatti, a quanto riportato dal nuovo numero del magazine Chi, Ginevra Lamborghini non avrebbe fatto parola con la famiglia dell’esperienza che ha indeciso di intraprendere. Anche Elettra, sua sorella, l’avrebbe scoperto solo grazie a una chiamata con Cristiano Malgioglio! Sul magazine leggiamo: Ginevra Lamborghini, sorella ... Leggi su trendit (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Arrivano le prime indiscrezioni su una delle prossime concorrenti delVip 5,. Una delle ereditiere di casa, infatti, farà il suonella casa più spiata d’Italia durante una delle prossime puntate. Unchiacchieratissimo e inaspettato, soprattutto da parte della. Stando, infatti, a quanto riportato dal nuovo numero del magazine Chi,non avrebbe fatto parola con ladell’esperienza che ha indeciso di intraprendere. Anche Elettra, sua sorella, l’avrebbe scoperto solo grazie a una chiamata con Cristiano Malgioglio! Sul magazine leggiamo:, sorella ...

trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - redazioneiene : Abbiamo fatto piangere Matilde Brandi! Il suo sogno di incontrare Tom Cruise si è trasformato in un incubo con tant… - redazioneiene : Abbiamo fatto piangere la “vippona” del Grande Fratello Matilde Brandi! Scoprite come, con lo zampino di… - Clap2_0 : Sei il mio Grande Grande...Fratello. GRAZIE ELI ?? #gregorelli - treventotto : Raga ma grande fratello perché non è ancora fallito??? -