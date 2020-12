Gran Bretagna: dopo due reazioni, stop alle vaccinazioni a chi soffre di allergie (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nella prima giornata di somministrazione del vaccino Covid Pfizer-Biontech due pazienti hanno sviluppato reazioni allergiche. L’azienda per la regolazione dei farmaci britannica (Mhra) ha quindi raccomandato di non sottoporre alla vaccinazione i pazienti soggetti a “significative” reazioni allergiche. I due pazienti non sono in gravi condizioni e si stanno riprendendo. >> Vaccino Pfizer, l’autorizzazione dell’agenzia europea del farmaco il 29 dicembre Vaccino Covid, due casi di reazioni allergiche Il vaccino Pfizer-Biontech è arrivato in Gran Bretagna prima che nel resto d’Europa. Sulle centinaia di persone vaccinate oggi in Gran Bretagna, due pazienti hanno avuto reazioni ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nella prima giornata di somministrazione del vaccino Covid Pfizer-Biontech due pazienti hanno sviluppatorgiche. L’azienda per la regolazione dei farmaci britannica (Mhra) ha quindi raccomandato di non sottoporre alla vaccinazione i pazienti soggetti a “significative”rgiche. I due pazienti non sono in gravi condizioni e si stanno riprendendo. >> Vaccino Pfizer, l’autorizzazione dell’agenzia europea del farmaco il 29 dicembre Vaccino Covid, due casi dirgiche Il vaccino Pfizer-Biontech è arrivato inprima che nel resto d’Europa. Sulle centinaia di persone vaccinate oggi in, due pazienti hanno avuto...

