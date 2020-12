Gran Bretagna, casi di allergia al vaccino anti Covid: vietata somministrazione ad alcuni pazienti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Partita in Gran Bretagna la prima fase di somministrazione del vaccino anti Covid: già due i casi di allergia alle dosi di Pfizer/BioNTech. La Mhra dispoone lo stop alla vaccinazione a chi ha reazioni allergiche a farmaci e cibo. Giunge una prima importante segnalazione nei confronti del vaccino contro il Covid-19 rilasciato nei giorni scorsi L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Partita inla prima fase didel: già due idialle dosi di Pfizer/BioNTech. La Mhra dispoone lo stop alla vaccinazione a chi ha reazioni allergiche a farmaci e cibo. Giunge una prima importante segnalazione nei confronti delcontro il-19 rilasciato nei giorni scorsi L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : Margaret Keenan, 91 anni la settimana prossima, è la prima donna in Gran Bretagna alla quale è stato somministrato… - fattoquotidiano : Gran Bretagna: stop al vaccino per chi ha avuto in passato “significative” reazioni allergiche - LaStampa : Allarme dopo due episodi avvenuti nella prima giornata di somministrazione dello Pfizer/Biontech. - PazzoPerDomani : RT @massimcoppola: Poi vai a leggere e scopri che sono 2 su 'centinaia', che avevano avuto reazioni simili in passato e che non è stata per… - mauro40981997 : dopo un giorno... Tegola sul vaccino Covid? Reazioni allergiche, allerta in Gran Bretagna -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna Brexit: c’è l’accordo di principio sul recesso della Gran Bretagna. Johnson stasera a Bruxelles Il Sole 24 ORE Gran Bretagna, casi di allergia al vaccino anti Covid: vietata somministrazione ad alcuni pazienti

Partita in Gran Bretagna la prima fase di somministrazione del vaccino anti Covid: già due i casi di allergia alle dosi di Pfizer/BioNTech.

Mattino 5, Covid: Londra somministra i primi vaccini

Francesco Vecchi e Federica Panicucci durante la trasmissione Mattino 5, mostrano un quadro chiaro sulla situazione Covid. Trattando della prima dose di ...

Partita in Gran Bretagna la prima fase di somministrazione del vaccino anti Covid: già due i casi di allergia alle dosi di Pfizer/BioNTech.Francesco Vecchi e Federica Panicucci durante la trasmissione Mattino 5, mostrano un quadro chiaro sulla situazione Covid. Trattando della prima dose di ...