GP Abu Dhabi | anteprima e orari tv

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il GP di Abuconclude il mondiale 2020 della Formula Uno. Le vetture si apprestano quindi ad accendere i motori per l’ultima volta in questa stagione, per un gran premio che deciderà chi tra McLaren e Racing Point si posizionerà come terza nella classifica dei costruttori. GP Abu: Russell riuscirà a vincere? Potrebbe essere l’ultima possibilità per George Russell di trovare la sua prima vittoria in Formula Uno. Il pilota dovrebbe essere riconfermato in vista dell’ultimo gran premio della stagione. Le condizioni di Hamilton non sembrano essere migliorate e Toto Wolff ha chiaramente escluso la partecipazione del campione in carica nel Gp finale. Russell ha la chance di conquistare quanto perso solo una settimana fa nel gran premio di Sakhir, dove prima la scuderia e poi la sorte hanno impedito al pilota della Williams di conquistare ...