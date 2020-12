**Governo: Renzi, 'se ce ne sarà un altro? lo scopriremo solo vivendo'** (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Italia Viva ha accettato di tutto in questo anno. Forse anche troppo. Noi abbiamo digerito e deglutito tutto. E abbiamo sempre rifiutato le poltrone". Lo dice Matteo Renzi a Porta a Porta. Il rimpasto? "Il rimpasto è morto e sepolto. Poteva essere una cosa seria un mese fa. Oggi se vuole una scommessa, il rimpasto non ci sarà". Un altro governo, allora? "Vedremo, lo scopriremo solo vivendo". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Italia Viva ha accettato di tutto in questo anno. Forse anche troppo. Noi abbiamo digerito e deglutito tutto. E abbiamo sempre rifiutato le poltrone". Lo dice Matteoa Porta a Porta. Il rimpasto? "Il rimpasto è morto e sepolto. Poteva essere una cosa seria un mese fa. Oggi se vuole una scommessa, il rimpasto non ci". Ungoverno, allora? "Vedremo, lo".

