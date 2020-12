Gli Oasis macchina da soldi, valgono ancora 5,4 milioni di sterline (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sebbene sciolti dal 2009 gli Oasis valgono 5,4 milioni di sterline l'anno. Come riporta il quotidiano The Sun "Le cifre sono incredibili dato che Noel e Liam Gallagher non pubblicano un disco assieme da oltre un decennio. È una testimonianza dello status che hanno raggiunto come band". Il gruppo di "Supersonic", infatti, si è sciolto ufficialmente dopo il concerto di Parigi nel 2009 e l`ultimo disco realizzato assieme è "Dig Out Your Soul" del 2008. Il duo ha guadagnato solo negli ultimi 12 mesi l'enorme cifra di 5,4 milioni di sterline dai proventi dei diritti d'autore sul loro catalogo.I fratelli Gallagher, secondo la ricostruzione giornalistica, stanno ancora godendo delle royalties prodotte dalle loro società Big Brother Recordings e Oasis ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sebbene sciolti dal 2009 gli5,4dil'anno. Come riporta il quotidiano The Sun "Le cifre sono incredibili dato che Noel e Liam Gallagher non pubblicano un disco assieme da oltre un decennio. È una testimonianza dello status che hanno raggiunto come band". Il gruppo di "Supersonic", infatti, si è sciolto ufficialmente dopo il concerto di Parigi nel 2009 e l`ultimo disco realizzato assieme è "Dig Out Your Soul" del 2008. Il duo ha guadagnato solo negli ultimi 12 mesi l'enorme cifra di 5,4didai proventi dei diritti d'autore sul loro catalogo.I fratelli Gallagher, secondo la ricostruzione giornalistica, stannogodendo delle royalties prodotte dalle loro società Big Brother Recordings e...

1969_gianluca : RT @VirginRadioIT: Liam Gallagher: 'Il 2020 è stato un anno un po' @radiohead'. ?? L'ex Oasis ha così commentato il #2020, tra #lockdown gen… - VirginRadioIT : Liam Gallagher: 'Il 2020 è stato un anno un po' @radiohead'. ?? L'ex Oasis ha così commentato il #2020, tra… - MrGioschio14 : RT @LaJuValex: per l'occasione gli Oasis incideranno una riedizione di un loro celebre brano 'Champagne #Portanova in the Sky' (Sky Sport)… - oasisnotizie : Liam Gallagher: 'Sul Tamigi ho tirato fuori il sound punk alla Sex Pistols che gli Oasis avevano prima di passare a… - Juv3girl38 : RT @LaJuValex: per l'occasione gli Oasis incideranno una riedizione di un loro celebre brano 'Champagne #Portanova in the Sky' (Sky Sport)… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli Oasis Gli Oasis: valgono 5,4 milioni di sterline all'anno Radiofreccia 5 band rock che si sono “rovinate” con le loro scelte

Quali sono le band rock che non sono riuscite ad andare avanti a causa di scelte rivelatesi palesemente errate? Eccole di seguito.

Rock anni ’90. Viaggio tra le band più famose del decennio

Alla scoperta del rock anni ’90 con band e generi che hanno segnato la storia della musica e l’immaginario di tanti giovani di allora. Il rock, con la sua lunghissima storia, negli anni ’90 non aveva ...

Quali sono le band rock che non sono riuscite ad andare avanti a causa di scelte rivelatesi palesemente errate? Eccole di seguito.Alla scoperta del rock anni ’90 con band e generi che hanno segnato la storia della musica e l’immaginario di tanti giovani di allora. Il rock, con la sua lunghissima storia, negli anni ’90 non aveva ...