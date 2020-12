Gli Insegnanti con La Dad Hanno Lavorato il Triplo, Cosa Ci Sarebbe da Recuperare? (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nuove polemiche verso l’idea di allungare il calendario scolastico fino al 30 giugno da parte del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, gli Insegnanti sono già impegnati in questi mesi. Il nuovo piano di Azzolina sull’allungare l’anno scolastico su tutto il mese di giugno sta creando non poche polemiche, ora sarà necessario attendere gli incontri con le Leggi su youreduaction (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nuove polemiche verso l’idea di allungare il calendario scolastico fino al 30 giugno da parte del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, glisono già impegnati in questi mesi. Il nuovo piano di Azzolina sull’allungare l’anno scolastico su tutto il mese di giugno sta creando non poche polemiche, ora sarà necessario attendere gli incontri con le

LeoGoatJames : @orizzontescuola Ma certo. Lasciamo a casa gli insegnanti fino a settembre. - RBargetto : @turbobuonista @Laura_Bennati @PornoNoblogs No. Limitatamente ai dati del Piemonte, nell'articolo viene spiegato co… - EresMar_ : Solo ieri ho letto un tweet di un imbarazzo allucinante. Roba da far saltare in aria tutti gli insegnanti di antrop… - capriglia1 : @Enzo85207940 @64domenico @PromotedJanguss @myrtamerlino Non prevedere bisogno di più insegnanti ecc. Altro dare i… - Brontolo2013 : @censore_ Ha proposto la convenzione con le scuole private(quasi tutte religiose) per aumentare i posti e gli spazi… -