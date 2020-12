Gli ex 5s passano ai Verdi, che però sono favorevoli al Mes (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La riforma del Mes è stata argomento centrale nella scelta finale degli eurodeputati Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Rosa D’Amato e Pier Nicola Pedicini di lasciare il Movimento cinquestelle per aderire ai Verdi europei. Ma i Verdi europei sono favorevoli alla riforma del Salva Stati. Sorpresa! Anzi no, è posizione nota, come è noto che i Verdi tedeschi sono favorevoli anche alla linea di credito istituita nel Salva Stati per la pandemia. E’ il paradosso che accompagna questa scissione consumatasi a Bruxelles e ancora senza pace, evidentemente. “Abbiamo bisogno della riforma del Mes, perché c’è bisogno del backstop per le banche in crisi”, ci risponde il co-presidente dei Verdi, il belga Philippe Lamberts, nella conferenza stampa di presentazione dei ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La riforma del Mes è stata argomento centrale nella scelta finale degli eurodeputati Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Rosa D’Amato e Pier Nicola Pedicini di lasciare il Movimento cinquestelle per aderire aieuropei. Ma ieuropeialla riforma del Salva Stati. Sorpresa! Anzi no, è posizione nota, come è noto che itedeschianche alla linea di credito istituita nel Salva Stati per la pandemia. E’ il paradosso che accompagna questa scissione consumatasi a Bruxelles e ancora senza pace, evidentemente. “Abbiamo bisogno della riforma del Mes, perché c’è bisogno del backstop per le banche in crisi”, ci risponde il co-presidente dei, il belga Philippe Lamberts, nella conferenza stampa di presentazione dei ...

myrtamerlino : 'Immaginate che non ci siano patrie Non è difficile farlo Nulla per cui uccidere o morire Ed anche alcuna religione… - FratellidItalia : ? Mentre i negozi chiudono i porti aprono. ?? Link: - max_viskanic : Ufficiale: gli ortodossi @Mov5Stelle passano ai verdi - AndFranchini : Gli ex 5s passano ai Verdi, che però sono favorevoli al Mes - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Gli ex 5s passano ai Verdi, che però sono favorevoli al Mes -

Ultime Notizie dalla rete : Gli passano MotoGP | Pagelle di fine anno: Mir solido, Quartararo rimandato LiveGP.it StMicroelectronics rinvia gli obiettivi di crescita al 2023. E il titolo crolla in Borsa

Il gruppo guidato da Jean Marc Chery ha infatti rimandato il raggiungimento del target dei 12 miliardi di dollari di vendite annuali. La società fa i conti con le ricadute della pandemia, ma anche con ...

Gli ex 5s passano ai Verdi, che però sono favorevoli al Mes

Il capogruppo Lamberts: "Abbiamo bisogno del backstop per le banche in crisi". Imbarazzo alla conferenza stampa. Evi: "Non sono una dittatura" ...

Il gruppo guidato da Jean Marc Chery ha infatti rimandato il raggiungimento del target dei 12 miliardi di dollari di vendite annuali. La società fa i conti con le ricadute della pandemia, ma anche con ...Il capogruppo Lamberts: "Abbiamo bisogno del backstop per le banche in crisi". Imbarazzo alla conferenza stampa. Evi: "Non sono una dittatura" ...