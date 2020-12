Gli Emirati Arabi registrano il vaccino cinese: efficace all'86% (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Gli uniti hanno registrato il sperimentale della cinese , che in base a un'analisi provvisoria dei test di fase 3 iniziati a luglio, avrebbe un' efficacia attestata all'86% contro il . Il vaccino è ... Leggi su leggo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Gli uniti hanno registrato il sperimentale della, che in base a un'analisi provvisoria dei test di fase 3 iniziati a luglio, avrebbe un' efficacia attestata all'86% contro il . Ilè ...

Agenzia_Ansa : Gli Emirati arabi uniti hanno registrato il vaccino sperimentale contro il Covid della cinese Sinopharm la cui effi… - reportrai3 : Gli Emirati Arabi tornano in Piaggio non perché sono animati dal desiderio di salvare un’azienda strategica per il… - reportrai3 : Era il 2015 e Renzi parlava dell’accordo che portò gli Emirati di Etihad a investire in Alitalia. Quell’avventura d… - CinaOggi : Secondo gli Emirati Arabi, il vaccino cinese di Sinopharm è efficace all'86% - moneypuntoit : ?? Vaccino, gli Emirati Arabi registrano il candidato cinese di Sinopharm: efficacia dell'86% ?? -