Gli Avengers si trasformano in personaggi Disney con Snapchat! (VIDEO) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un nuovo volto per gli Avengers in un VIDEO speciale realizzato da un fan con i filtri di Snapchat, che li ha trasformati in personaggi Disney. Un nuovo filtro Snapchat ha reso possibile trasformare il gruppo degli Avengers in veri e propri personaggi Disney, come ha mostrato un fan tramite un VIDEO pubblicato sui social che si è divertito a trasformare i volti di Hulk, Captain America e Iron Man in cartoni animati. Gli The Avengers sono sempre molto amati dal pubblico dell'universo Marvel e l'artista digitale BossLogic ha deciso di regalare ai fan una versione più divertente dei personaggi principali, ovvero Hulk, Thor, Captain America, Iron Man, Spider-Man, Black Widow e Loki. La loro trasformazione è molto efficace, ...

Un nuovo volto per gli Avengers in un video speciale realizzato da un fan con i filtri di Snapchat, che li ha trasformati in personaggi Disney. Un nuovo filtro Snapchat ha reso possibile trasformare i ...

Marvel’s Avengers, nuovo supereroe: “Kate Bishop – AIM allo scoperto”

L'OPERAZIONE "KATE BISHOP - AIM ALLO SCOPERTO" DI MARVEL'S AVENGERS È ORA DISPONIBILENuova eroina, nuova storia, nuovo villain e altro, ora disponibili gratuitamente ...

