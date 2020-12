Gli ‘audio da spogliatoio’ che fanno girare le pseudo-notizie su Whatsapp

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) File audio annunciati che – in realtà – non sono presi dal vivo, ma raccontano solo una versione dei fatti. Spesso e volentieri ci troviamo di fronte a messaggi pluri-condivisi che riguardano il mondo del calcio. Si parla di retroscena di persone che assicurano di essere «gente informata sui fatti» e invia messaggi vocali sudiventando la fonte di una notizia, anche se smentita dalle fonti ufficiali. È un qualcosa che va di moda, soprattutto parlando di pallone. L’ultimo episodio riguarda llite Gasperini-Gomez in casa Atalanta. Si parla addirittura di uno schiaffo (o pugno) dato dal numero 10 della Dea nei confronti del suo allenatore all’interno dello spogliatoio nerazzurro del Gewiss Stadium di Bergamo, durante il match di Champions League tra i bergamaschi e i danesi del Midtjylland. LEGGI ANCHE > Tutti indignati, ma Adinolfi ...