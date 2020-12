“Gli alieni esistono, siamo in contatto. Trump lo sa”: lo dice l’ex direttore dell’Agenzia spaziale israeliana (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Gli oggetti volanti non identificati hanno chiesto di non rendere pubblico che sono qui, l’umanità non è ancora pronta”. Questo, e molto altro, nell’intervista che Haim Eshed, professore rispettato e generale in pensione, ex numero 1 del programma di sicurezza spaziale israeliano, ha rilasciato al quotidiano Yediot Aharonot. Le dichiarazioni del generale, oggi 87enne, sono state riprese e diffuse in inglese dal Jerusalem Post. Secondo Eshed, che fa riferimento all’esistenza di una ”federazione galattica”, Israele e Stati Uniti hanno contatti con gli alieni da anni. La collaborazione, afferma, comprende anche una base sotterranea realizzata su Marte, dove sarebbero a contatto rappresentanti degli Stati Uniti e alieni. E Donald Trump? Sa tutto e sarebbe stato “sul punto” di rivelare ... Leggi su tpi (Di mercoledì 9 dicembre 2020)oggetti volanti non identificati hanno chiesto di non rendere pubblico che sono qui, l’umanità non è ancora pronta”. Questo, e molto altro, nell’intervista che Haim Eshed, professore rispettato e generale in pensione, ex numero 1 del programma di sicurezzaisraeliano, ha rilasciato al quotidiano Yediot Aharonot. Le dichiarazioni del generale, oggi 87enne, sono state riprese e diffuse in inglese dal Jerusalem Post. Secondo Eshed, che fa riferimento all’esistenza di una ”federazione galattica”, Israele e Stati Uniti hanno contatti con glida anni. La collaborazione, afferma, comprende anche una base sotterranea realizzata su Marte, dove sarebbero arappresentanti degli Stati Uniti e. E Donald? Sa tutto e sarebbe stato “sul punto” di rivelare ...

