Giornalismo | nasce ‘Fada’ | collettivo di freelance degli esteri

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA – L’inviato all’estero o il reporter di guerra sono alcune tra le figure più caratteristiche della professione giornalistica, spesso raccontate dal cinema come nella letteratura, che ha attinto a piene mani dalle storie di cronisti realmente vissuti. Negli ultimi anni, però, la crisi economica e la rivoluzione di internet hanno spinto sempre di più testate e grandi network a risparmiare “tagliando” questa figura. Così sempre più giornalisti sono costretti a partire per i teatri di crisi investendo non solo tempo e denaro ma anche assumendosi i rischi alla sicurezza personale che questo lavoro comporta, anche se una volta confezionato il prodotto, non è affatto scontato riuscire a pubblicarlo.