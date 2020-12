Giornalismo, inchieste e tv, entro il 31 gennaio i progetti per il premio Roberto Morrione (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il premio che porta il nome di Roberto Morrione (morto nove anni fa a 70 anni) è dedicato ai giovani autori e al Giornalismo di inchiesta televisivo. Roberto Morrione ha attraversato più di quaranta anni della storia del servizio pubblico, la Rai. Dal 1962, con Enzo Biagi a Tv7 che era una trasmissione di inchieste e reportages coraggiosa e innovativa. Poi il Tg1 dove resta per anni con responsabilità crescenti. E’ il capocronista del primo giornale televisivo italiano quando, insieme ai suoi giornalisti, si assume la responsabilità di inchieste bollenti: da quella sulla organizzazione clandestina Gladio, al disastro di Ustica, alla loggia massonica P2. Il premio a lui dedicato è arrivato alla decima edizione Bando,10a edizione I ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ilche porta il nome di(morto nove anni fa a 70 anni) è dedicato ai giovani autori e aldi inchiesta televisivo.ha attraversato più di quaranta anni della storia del servizio pubblico, la Rai. Dal 1962, con Enzo Biagi a Tv7 che era una trasmissione die reportages coraggiosa e innovativa. Poi il Tg1 dove resta per anni con responsabilità crescenti. E’ il capocronista del primo giornale televisivo italiano quando, insieme ai suoi giornalisti, si assume la responsabilità dibollenti: da quella sulla organizzazione clandestina Gladio, al disastro di Ustica, alla loggia massonica P2. Ila lui dedicato è arrivato alla decima edizione Bando,10a edizione I ...

Il premio che porta il nome di Roberto Morrione (morto nove anni fa a 70 anni) è dedicato ai giovani autori e al giornalismo di inchiesta televisivo. Roberto Morrione ha attraversato più di quaranta a ...