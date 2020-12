Gigi D’Alessio fidanzato | la nuova fiamma è identica all’ex Anna Tatangelo

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)si sarebbe fidanzata con una donna molto similecompagna. Sono i rumors che corrono in questi giorni su i vari siti di gossip. Intanto, però, sui profili social del coach di The Voice non emerge alcun tipo di indizio. Nonostante L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.