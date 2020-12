Giana Erminio: Oscar Brevi è il nuovo allenatore. Sostituisce lo storico tecnico Albè (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il nuovo allenatore della Giana Erminio, girone A di Serie C, è Oscar Brevi. Il precedente tecnico Cesare Albè tornerà a rivestire il ruolo di vicepresidente con delega all’area tecnica. Albè era stato confermato a inizio stagione, la 26ª alla guida del club di Gorgonzola. Il suo percorso si era interrotto nella stagione 2018/19, quando si era dimesso era passato a fare il vicepresidente. Ma Albè era poi tornato sui suoi passi dopo l’esonero di Bertarelli prima e dopo quello di Maspero nella stagione successiva. La Giana è al momento quart’ultima nel suo girone. Foto: riminicalcio.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ildella, girone A di Serie C, è. Il precedenteCesaretornerà a rivestire il ruolo di vicepresidente con delega all’area tecnica.era stato confermato a inizio stagione, la 26ª alla guida del club di Gorgonzola. Il suo percorso si era interrotto nella stagione 2018/19, quando si era dimesso era passato a fare il vicepresidente. Maera poi tornato sui suoi passi dopo l’esonero di Bertarelli prima e dopo quello di Maspero nella stagione successiva. Laè al momento quart’ultima nel suo girone. Foto: riminicalcio.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

