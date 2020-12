GfVip, televoto truccato? Scoppia il caos per i voti dal Brasile (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un’edizione decisamente movimenta quella del GfVip condotto da Alfonso Signorini. Sotto accusa il televoto dell’ultima puntata: sui social network hanno notato delle irregolarità e i fan del programma chiedono spiegazioni. LEGGI ANCHE: — Gf Vip cachet concorrenti, quanto guadagnano i Vip per ogni puntata: cosa ha svelato Alfonso Signorini Non c’è pace per Alfonso Signorini e il suo Grande FratelloVip. Questa volta a far discutere il televoto a favore di Adua Del Vesco durante l’ultima puntata. Una storia che si ripete anche se questa volta i voti non arrivano dalla Spagna ma dal Brasile. Ma andiamo con ordine. Nella sfida al telefoto contro Stefania Orlando, Selvaggia Roma e Pierpaolo Pretelli, Adua Del Vesco (all’anagrafe Rosalinda Cannavò) è risultata la più votata e questo le ha permesso di ... Leggi su funweek (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un’edizione decisamente movimenta quella delcondotto da Alfonso Signorini. Sotto accusa ildell’ultima puntata: sui social network hanno notato delle irregolarità e i fan del programma chiedono spiegazioni. LEGGI ANCHE: — Gf Vip cachet concorrenti, quanto guadagnano i Vip per ogni puntata: cosa ha svelato Alfonso Signorini Non c’è pace per Alfonso Signorini e il suo Grande FratelloVip. Questa volta a far discutere ila favore di Adua Del Vesco durante l’ultima puntata. Una storia che si ripete anche se questa volta inon arrivano dalla Spagna ma dal. Ma andiamo con ordine. Nella sfida al telefoto contro Stefania Orlando, Selvaggia Roma e Pierpaolo Pretelli, Adua Del Vesco (all’anagrafe Rosalinda Cannavò) è risultata la più votata e questo le ha permesso di ...

trash_italiano : Finché Mediaset non inserirà la verifica tramite telefono per il televoto, sarà sempre tutto poco credibile. Esempi… - estreghetta : Già immagino venerdì un televoto tragico tipo MTR-Stefania-Dayane e Rosalinda e lì saranno cazzi #gfvip - xjsekhmet : RT @httpbenzoash: Comunque a me tutte queste storie legate al televoto mi fanno incazzare ma allo stesso tempo anche ridere perché non c’av… - Marco27342574 : ????La RAI annullò il televoto dell'epoca per i voti falsati. VOI CI IGNORATE VANTANDOVI PURE PER I TWEET. DA DOMANI… - cuginopons : Di quale stato Sudamericano sarà la colpa se anche stavolta #stefania #orlando non vincerà al televoto? #gfvip -