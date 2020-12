GF VIP, Stefania Orlando giù di morale cerca il supporto di Maria Teresa Ruta e Selvaggia Roma (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella Casa del GF VIP le emozioni ed i colpi di scena continuano a susseguirsi. Nelle ultime ore, Stefania Orlando si è confidata a lungo con Maria Teresa Ruta. La cantautrice si è lamentata per le critiche che Adua Del Vesco gli riservato dopo la nomination. Scopriamo insieme cosa si sono dette Maria Teresa e Stefania Orlando nel corso della chiacchierata a due GF VIP, una giornataccia per Stefania Orlando Alla giovane Adua Del Vesco la nomination ricevuta da Stefania Orlando non è andata proprio giù, così come alla Orlando non sono andate giù le critiche che Adua gli ha riservato nel dopo puntata. Nel dettaglio Adua e Dayane hanno definito ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella Casa del GF VIP le emozioni ed i colpi di scena continuano a susseguirsi. Nelle ultime ore,si è confidata a lungo con. La cantautrice si è lamentata per le critiche che Adua Del Vesco gli riservato dopo la nomination. Scopriamo insieme cosa si sono dettenel corso della chiacchierata a due GF VIP, una giornataccia perAlla giovane Adua Del Vesco la nomination ricevuta danon è andata proprio giù, così come allanon sono andate giù le critiche che Adua gli ha riservato nel dopo puntata. Nel dettaglio Adua e Dayane hanno definito ...

Notiziedi_it : Il marito di Stefania Orlando lascia i social e si scaglia contro il GF Vip - beatricee_01 : Comunque io direi basta spargere odio per un programma televisivo, io in passato ho votato per Stefania ma non mi s… - GCamberi : Tutti i giornali, Il Fatto Quotidiano, Il Tempo, Il Giornale oltre alle testate web, stanno commentando l’orrore an… - VittorioSantor : @Zainsvoice__ Credo sappiano che il programma lo reggono Tommy, Stefania e MTR. Tutto il resto è un contorno. Since… - infoitcultura : Il marito di Stefania Orlando attacca il GF Vip e prende una decisione drastica -