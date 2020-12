GF Vip, migliaia di fan in rivolta: “Televoto truccato dai brasiliani” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I fan stranieri del GF Vip hanno colpito ancora. Lo scorso ottobre molti spagnoli su Twitter si sono vantati di aver salvato Rosalinda a discapito di Franceska Pepe (17,9% contro il 17,8%). In quell’occasione molti telespettatori si sono lamentati dell’esito del televoto, ma la protesta è morta in pochi giorni. Questa settimana è successa una cosa simile, diversi brasiliani hanno mostrato i metodi che usano per regalare migliaia di voti ai loro preferiti, che sono Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, entrambe risultate preferite al televoto, battendo addirittura Tommaso Zorzi, che sul web ha un esercito di “bimbe” fedelissime. “Grazie pubblico” #GFVip pic.twitter.com/pqAsHbd04w — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 7, 2020 Questa volta però il malcontento è sfociato in una vera rivolta social, da giorni moltissimi spettatori del reality stanno chiedendo che ... Leggi su biccy (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I fan stranieri del GF Vip hanno colpito ancora. Lo scorso ottobre molti spagnoli su Twitter si sono vantati di aver salvato Rosalinda a discapito di Franceska Pepe (17,9% contro il 17,8%). In quell’occasione molti telespettatori si sono lamentati dell’esito del televoto, ma la protesta è morta in pochi giorni. Questa settimana è successa una cosa simile, diversi brasiliani hanno mostrato i metodi che usano per regalaredi voti ai loro preferiti, che sono Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, entrambe risultate preferite al televoto, battendo addirittura Tommaso Zorzi, che sul web ha un esercito di “bimbe” fedelissime. “Grazie pubblico” #GFVip pic.twitter.com/pqAsHbd04w — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 7, 2020 Questa volta però il malcontento è sfociato in una verasocial, da giorni moltissimi spettatori del reality stanno chiedendo che ...

StraNotizie : GF Vip, migliaia di fan in rivolta: “Televoto truccato dai brasiliani” - LunatikaLuna : #gfvip Ma fatemi capire, io spendo soldi per votare e poi arrivano migliaia din account dal Brasile. CHE SCHIFO - aureumelio : ha salvato centinia di migliaia di bambini che venivano usati peer creare adrenochom che prendeva i vip o anche gen… - Futue_te_ipsum_ : @Pippo78720279 @matteosalvinimi ma quanta malafede avete,? No non vi potete minimamente azzardare di parlare delle… - CarloAl87550029 : @mikelelomb maggio, Sarri preso controvoglia e cacciato ad agosto, Pirlo una scommessa alla cieca. Gestione caso Su… -