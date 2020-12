GF VIP, Adua Del Vesco si confida con Selvaggia Roma parlando di Stefania Orlando (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nella Casa del GF Vip non si può mai stare tranquilli. Nel tardo pomeriggio, di oggi, Selvaggia Roma ha cercato un confronto diretto con Adua Del Vesco, che nei giorni scorsi ha criticato apertamente la scelta fatta durante le nomination da parte di Stefania Orlando. GF VIP, Adua Del Vesco e Selvaggia Roma parlano sole in veranda Selvaggia Roma, oggi pomeriggio, mentre si trovava in Veranda ha avuto modo di scambiare qualche chiacchiera con Adua Del Vesco. L’influencer Romana ha aperto il discorso con Adua dicendo: “Sei una persona molto dolce, mi sono fatta molte domande”. Successivamente, Selvaggia, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nella Casa del GF Vip non si può mai stare tranquilli. Nel tardo pomeriggio, di oggi,ha cercato un confronto diretto conDel, che nei giorni scorsi ha criticato apertamente la scelta fatta durante le nomination da parte di. GF VIP,Delparlano sole in veranda, oggi pomeriggio, mentre si trovava in Veranda ha avuto modo di scambiare qualche chiacchiera conDel. L’influencerna ha aperto il discorso condicendo: “Sei una persona molto dolce, mi sono fatta molte domande”. Successivamente,, ...

trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - fanpage : Protesta sui social per i voti che sarebbero arrivati dal Brasile per salvare Rosalinda Cannavò - Notiziedi_it : Televoto truccato al Grande Fratello Vip 2020 per salvare Adua del Vesco, fan insorgono contro Signorini - Mosca_Bianca1 : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 5 (2020): Tommaso Zorzi contro Adua Del Vesco #GFVIP - _emmaisart : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 5 (2020): Tommaso Zorzi contro Adua Del Vesco #GFVIP -