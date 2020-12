GF Vip 5, tele-voto falsato: Adua Del Vesco salvata dai brasiliani? (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, i telespettatori hanno appreso con grande stupore che Adua Del Vesco è la preferita della casa. Un risultato inedito che ha fatto storcere il naso ad alcuni utenti social. Il motivo? Alcuni voti sarebbero arrivati dal Brasile, cosa assolutamente vietata ai fini del regolamento. Se così fosse, non sarebbe la prima volta in questa edizione: anche qualche settimana fa erano arrivato dei presunti voti dalla Spagna per l’attrice. Grande Fratello Vip: la protesta del web E’ nata un’autentica bufera dopo che Adua Del Vesco è stata dichiarata la preferita della casa del Grande Fratello Vip. Ebbene sì perché sarebbe accaduto quello che già era successo qualche settimana fa: voti dall’estero per salvarla. Questa volta l’accusa arriva dagli utenti social che ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, ispettatori hanno appreso con grande stupore cheDelè la preferita della casa. Un risultato inedito che ha fatto storcere il naso ad alcuni utenti social. Il motivo? Alcuni voti sarebbero arrivati dal Brasile, cosa assolutamente vietata ai fini del regolamento. Se così fosse, non sarebbe la prima volta in questa edizione: anche qualche settimana fa erano arrivato dei presunti voti dalla Spagna per l’attrice. Grande Fratello Vip: la protesta del web E’ nata un’autentica bufera dopo cheDelè stata dichiarata la preferita della casa del Grande Fratello Vip. Ebbene sì perché sarebbe accaduto quello che già era successo qualche settimana fa: voti dall’estero per salvarla. Questa volta l’accusa arriva dagli utenti social che ...

cheTVfa : Non è tutta finzione quando di mezzo ci sono i sentimenti: ecco perché quest’edizione particolare del #GFVip si sta… - cheTVfa : TELE… DICO | #GFVip, lo strano caso del ventesimo anno: è tutta finzione o in quest'edizione c'è qualcosa in più di… -