'Gf Vip 5', non si placa la polemica sul televoto falsato: Alfonso Signorini rompe il silenzio e spiega come starebbero le cose (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Quest'anno più che mai il televoto del Grande Fratello Vip 5 non ha pace! Dall'estero, dopo i fan spagnoli arrivati in sostegno di Rosalinda Cannavò che avevano spinto anche il Codacons a fare un esposto all'AgCom, sono giunti anche quelli brasiliani per Dayane Mello (e di conseguenza anche per Rosalinda, sua grande amica) facendo scoppiare un vero e proprio caso televoto. In sostanza i fan delle due concorrenti in questione creerebbero centinaia di account fake grazie all'utilizzo di mail generate in maniera automatica per votare sistematicamente le loro preferite in maniera così consistente da condizionare pesantemente il televoto che nel corso delle ultime puntata ha visto come preferite proprio Dayane e Rosalinda, che hanno superato di gran lunga anche Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, amatissima dal pubblico ...

