'Gf Vip 5', il settimanale 'Chi' svela un retroscena inedito sull'ingresso nella Casa di Ginevra Lamborghini (e c'entra sua sorella Elettra!)

Da quando Alfonso Signorini ha rivelato ai concorrenti del Grande Fratello Vip 5 che quest'edizione non terminerà prima di febbraio 2021 è praticamente iniziato un nuovo reality, tra abbandoni e nuovi ingressi che mireranno a destabilizzare ogni equilibrio in Casa. Se venerdì a fare il loro ingresso dalla porta rossa saranno la showgirl Samantha De Grenet, l'ex naufrago Filippo Nardi e l'ex tronista Sonia Lorenzini, nelle settimane a seguire saranno anche altri i volti più o meno noti che entreranno a far parte del reality di Cinecittà. A svelare un nome importante è stato il settimanale Chi, diretto proprio da Signorini, che nelle sue Chicche di Gossip in edicola oggi: Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, è una nuova concorrente del Gf Vip. Ma c'è un retroscena.

