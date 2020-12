GF Vip 5, Francesco Chiofalo furibondo: “Selvaggia ha mentito su tutto” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Francesco Chiofalo ha tacciato di falsità l’ex fidanzata storica, Selvaggia Roma, la quale è attualmente una concorrente del GF Vip 5. L’ex protagonista di Temptation island lo ha fatto in risposta ad alcune domande ricevute dai fan su Instagram, in cui ha accusato Selvaggia di mentire sul suo sedicente rapporto turbolento avuto con il padre tunisino nella Casa più spiata d’Italia. Nel nostro articolo, vi spieghiamo tutto nei minimi dettagli. Francesco Chiofalo attacca l’ex Selvaggia Roma: le accuse In un “Q&A” avuto con i follower su Instagram, Francesco Chiofalo ha tacciato l’ex Selvaggia Roma di mentire sul rapporto con il padre tunisino, su cui l’influencer ha rivelato nella Casa del Gf vip 5 che non lo vede da 15 anni e che il loro rapporto è conflittuale. Tutte dichiarazioni ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 9 dicembre 2020)ha tacciato di falsità l’ex fidanzata storica, Selvaggia Roma, la quale è attualmente una concorrente del GF Vip 5. L’ex protagonista di Temptation island lo ha fatto in risposta ad alcune domande ricevute dai fan su Instagram, in cui ha accusato Selvaggia di mentire sul suo sedicente rapporto turbolento avuto con il padre tunisino nella Casa più spiata d’Italia. Nel nostro articolo, vi spieghiamo tutto nei minimi dettagli.attacca l’ex Selvaggia Roma: le accuse In un “Q&A” avuto con i follower su Instagram,ha tacciato l’ex Selvaggia Roma di mentire sul rapporto con il padre tunisino, su cui l’influencer ha rivelato nella Casa del Gf vip 5 che non lo vede da 15 anni e che il loro rapporto è conflittuale. Tutte dichiarazioni ...

