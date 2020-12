Gerardo Infantino “porta” il presepe in Piazza Santa Sofia | il racconto di una passione VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Unalunga 60 anni che lo ha portato a mettere in moto il cervello e le mani per creare delle vere e proprie opere d’arte. L’amore per ilha condotto, il protagonista di questa storia, a rendere ogni cosa un luogo adatto per una natività. Un mollusco, una lanterna, un vecchio televisore, un sottovaso e persino un mezzo panino. Ma la vera creazione è la scena della nascita di Gesù trasportata a Benevento, nel bel mezzo del plastico che rappresenta. Un lavoro lungo sei mesi, una spesa importante, per mettere insieme uno scenario che rendesse la natività quanto più sannita è possibile. La storicaricostruita per filo e per segno, affidandosi solo agli occhi ...