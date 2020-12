Genshin Impact: nuovo evento dal titolo "While It's Warm" in arrivo l'11 dicembre (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'11 dicembre 2020, alle 10 AM UTC (ovvero le 11 del mattino, in Italia), partirà il nuovo evento "While It's Warm" del popolare RPG free to play Genshin Impact, per andare a concludersi il 18 dicembre alle 4 AM UTC (ovvero le 5 del mattino italiane). L'evento è destinato ad avventurieri che hanno già raggiunto un Adventure Rank di livello almeno pari al ventesimo. Ma di cosa di tratta? Semplice: sarete fattorini di Just Eat, ma in versione fantasy! Scherzi a parte, le missioni saranno una serie di comande e ordini di cibarie di vario tipo da parte di Sara al Good Hunter, Smiley Yanxiao alla Wangshu Inn, e Chef Mao al Wanmin Restaurant attraverso il Menù degli Eventi. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'112020, alle 10 AM UTC (ovvero le 11 del mattino, in Italia), partirà ilIt's" del popolare RPG free to play, per andare a concludersi il 18alle 4 AM UTC (ovvero le 5 del mattino italiane). L'è destinato ad avventurieri che hanno già raggiunto un Adventure Rank di livello almeno pari al ventesimo. Ma di cosa di tratta? Semplice: sarete fattorini di Just Eat, ma in versione fantasy! Scherzi a parte, le missioni saranno una serie di comande e ordini di cibarie di vario tipo da parte di Sara al Good Hunter, Smiley Yanxiao alla Wangshu Inn, e Chef Mao al Wanmin Restaurant attraverso il Menù degli Eventi. Leggi altro...

