Genovese | ex fidanzata indagata Presente ad abusi | terza vittima “lui seriale”

79_Alessio : RT @romatoday: Caso Genovese, indagata anche l’ex fidanzata: sarebbe stata presente durante alcuni abusi - francobus100 : Alberto Genovese, indagata anche l’ex fidanzata: sarebbe stata presente agli abusi - zazoomblog : Caso Genovese indagata anche lex fidanzata: sarebbe stata presente durante alcuni abusi - #Genovese #indagata… - Alien1it : Accusata anche la FIDANZATA del #Genovese. Partecipava ai FESTINI nel SUPERATTICO di #Milano col Genovese e le loro prede. - umanistranieri : -

Ultime Notizie dalla rete : Genovese fidanzata

Anche l'ex fidanzata di Alberto Genovese, l'imprenditore in carcere da oltre un mese per aver stordito con della droga e stuprato una 18enne due mesi fa, è indagata nell'inchiesta milanese che sta rac ...Sulla situazione che riguarda Alberto Genovese e la questione che lo vede in carcere per stupro, l'inchiesta si allarga anche alla sua ex ...