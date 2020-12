Genitori vs influencer, al via le riprese del film con Fabio Volo e Giulia De Lellis (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono iniziate a Roma le riprese della nuova commedia dalla regia di Michela Andreozzi: “Genitori vs influencer”. La commedia tratta il tema dei social media e del fenomeno degli “influencer”, in una divertente trama che ruota attorno allo scontro generazionale tra un padre (Fabio Volo) e una figlia adolescente (Ginevra Francisconi). La commedia vede per la prima volta al cinema l’influencer Giulia De Lellis, personaggio del web lanciato da Uomini e Donne che totalizza quasi 5 milioni di seguaci su Instagram. La De Lellis interpreterà proprio il ruolo di una famosa influencer. >> La Regina degli Scacchi, ‘Effetto Netflix’: La serie registra numeri da record Genitori vs ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono iniziate a Roma ledella nuova commedia dalla regia di Michela Andreozzi: “vs”. La commedia tratta il tema dei social media e del fenomeno degli “”, in una divertente trama che ruota attorno allo scontro generazionale tra un padre () e una figlia adolescente (Ginevra Francisconi). La commedia vede per la prima volta al cinema l’De, personaggio del web lanciato da Uomini e Donne che totalizza quasi 5 milioni di seguaci su Instagram. La Deinterpreterà proprio il ruolo di una famosa. >> La Regina degli Scacchi, ‘Effetto Netflix’: La serie registra numeri da recordvs ...

Quanto è difficile oggi essere il padre single di una teenager? Sono iniziate a Roma le riprese di Genitori vs Influencer, la nuova commedia di Michela Andreozzi scritta a quattro mani insieme a Fabio ...

