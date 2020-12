Genitori separati, seconde case, visite a padri e madri anziani, turismo: ecco cosa possiamo fare e cosa è vietato (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Le Faq del governo sulle regole anti Covid. cosa intende il Dpcm per residenza, domicilio e abitazione? Posso raggiungere il mio partner nella nostra seconda casa? Sul sito della presidenza del Consiglio la risposta alle domande lasciate in sospeso dal decreto Leggi su repubblica (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Le Faq del governo sulle regole anti Covid.intende il Dpcm per residenza, domicilio e abitazione? Posso raggiungere il mio partner nella nostra seconda casa? Sul sito della presidenza del Consiglio la risposta alle domande lasciate in sospeso dal decreto

matteosalvinimi : Il nuovo #Dpcm? Nessuno pretende di fare i veglioni con 300 persone alla Fantozzi, ma almeno a #Natale, S. Stefano… - matteosalvinimi : Oggi in Senato ho portato la voce di milioni di italiani. Non 'capricci' o 'voglia di vacanze', ma storie di vita v… - matteosalvinimi : #Salvini: #congiuntifuoricomune #congiuntifuoriregione non sono 'capricci'. Sono storie di vita. Il governo si rico… - libellula58 : RT @fattoquotidiano: Dpcm di Natale, i chiarimenti del governo: genitori separati, coniugi, turismo, anziani e seconde case. Cosa si può fa… - Andyphone : RT @Agenzia_Ansa: #Dpcm di #Natale, ecco le #faq del #governo. I genitori separati o affidatari potranno trasferirsi in altra regione anche… -