Gazzetta: l’assenza di pubblico costa alla Serie A 370 milioni (il Napoli rischia di perderne 17) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) l’assenza dei tifosi negli stadi costa moltissimo alle casse dei club di Serie A. Secondo le stime della Gazzetta dello Sport, se la stagione 2020-21 dovesse chiudersi a porte chiuse, i mancati incassi per le Società ammonterebbero a 370 milioni complessivi tra biglietti, abbonamenti e hospitality, cioè i servizi di categoria superiore offerti a pubblico e sponsor, e tutte le attività connesse alla vita degli impianti, come tour, musei e negozi. Finora se ne sono già persi 200. Il club che accusa maggiormente la perdita è la Juventus: 80 milioni. L’Inter ha messo in conto circa 60 milioni di perdite, il Milan ne conta 40, la Roma 38. Atalanta e Lazio sono a quota 20. E ancora: “Porte chiuse particolarmente penalizzanti pure per ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 9 dicembre 2020)dei tifosi negli stadimoltissimo alle casse dei club diA. Secondo le stime delladello Sport, se la stagione 2020-21 dovesse chiudersi a porte chiuse, i mancati incassi per le Società ammonterebbero a 370complessivi tra biglietti, abbonamenti e hospitality, cioè i servizi di categoria superiore offerti ae sponsor, e tutte le attività connessevita degli impianti, come tour, musei e negozi. Finora se ne sono già persi 200. Il club che accusa maggiormente la perdita è la Juventus: 80. L’Inter ha messo in conto circa 60di perdite, il Milan ne conta 40, la Roma 38. Atalanta e Lazio sono a quota 20. E ancora: “Porte chiuse particolarmente penalizzanti pure per ...

napolista : Gazzetta: l’assenza di pubblico costa alla #SerieA 370 milioni (il #Napoli rischia di perderne 17) Tra biglietti, a… - cpertico : Peccato solo l'assenza dei tifosi granata nel derby di oggi. Con la loro ironia sarebbero stati protagonisti(senza… - AntoMargiotta : #UCL #BVBLazio prima sottolineano l'assenza di #Haaland poi 'Gufata' in ottica futura??????? . per la serie non perde… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta l’assenza GP Italia a Monza: trionfa Gasly! Battuto Sainz. Ferrari ritirate. Hamilton 7° La Gazzetta dello Sport